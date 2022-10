Schönebecker Straße Einkaufen in Magdeburg: Wann der neue Rewe in der Sket-Passage öffnen soll

Im Mai hatte das neue Einkaufszentrum in einer alten Werkshalle an der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau erstmals geöffnet. Gut einen Monat später mussten Norma und Rossmann wieder schließen. Nun bahnt sich der Neustart mit Rewe an.