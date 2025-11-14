Zum Magdeburger Weihnachtsmarkt wird auch wieder die Eisbahn neben dem Allee-Center öffnen. Jetzt haben dafür die Aufbauarbeiten begonnen.

Der Magdeburger Gastronom Rocco Esposito packt beim Aufbau der 450 Quadratmeter großen Eisbahn mit an. Auch dieses Jahr wird am Magdeburger Allee-Center die Eisbahn aufgebaut.

Magdeburg. - Vom 20. November 2025 bis zum 11. Januar 2026 verwandelt sich der Platz neben dem Allee-Center Magdeburg wieder in eine winterliche Eislandschaft. Der Aufbau der 450 Quadratmeter großen Eisbahn hat begonnen.

Montag bis Donnerstag von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie sonntags und feiertags von 11 bis 20 Uhr können Eislauffreunde hier dem Kufenspaß frönen.

Geschlossen ist die Eisbahn am 23. November (Totensonntag), am Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember sowie an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr.