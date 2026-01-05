Rund 800 Anhänger der Kölner Haie mussten ihre Auswärtsfahrt in Magdeburg abbrechen. Statt Eishockey in Dresden gab es für sie eine stundenlange Odyssee durch den Winterverkehr.

Dresden empfing Köln zum Eishockey-Duell – doch während die Haie auf dem Eis klar dominierten, strandeten ihre Fans in Magdeburg.

Magdeburg. - Magdeburg wurde am Sonntag, 4. Januar 2026, zum unfreiwilligen Endpunkt einer Fanreise quer durch Deutschland: Der Sonderzug der Kölner Haie, unterwegs zum DEL-Auswärtsspiel in Dresden, strandete am Nachmittag im Hauptbahnhof der Landeshauptstadt – und musste dort endgültig die Rückfahrt antreten. Rund 800 Eishockey-Fans verpassten dadurch das komplette Spiel. Was einen Tag später über die chaotische Fanreise bekannt ist.