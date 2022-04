Elbauenpark in Magdeburg: Tickets kommen künftig aus dem Automaten

Der Magdeburger Elbauenpark will seinTicket- und Bezahlsystem erneuern. Dafür wird gerade eine Beschlussvorlage für den Stadtrat erarbeitet. Zur neuen Saison soll es aber noch beim alten Modell bleiben.

Wegen des hohen Besucherandrangs im Elbauenpark in Magdeburg musste im Sommer mitunter etwas Geduld an den Kassen mitgebracht werden.

Magdeburg - Der Elbauenpark hat in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Mehr als 400 000 haben den Park bereits besucht. Das sind so viele wie seit der Bundesgartenschau nicht mehr. Im Übrigen gut doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor.