Auch, wenn weitere Schneefälle zunächst ausgeblieben sind: das Wetter in Magdeburg bleibt eisig. Weshalb im Elbauenpark keine Furcht vor dem nächsten Schneefall herrscht.

Der Elbauenpark bietet mit seinem Jahrtausendturm insbesondere im Schnee einen tollen Anblick.

Magdeburg. - Der Wintereinbruch vor gut zwei Wochen sorgte kurzzeitig für Chaos, Bahnen fielen aus und Schulen blieben geschlossen. Auch der Elbauenpark reagierte und schloss einen Tag lang seine Pforten, konnte am nächsten Tag aber bereits wieder öffnen. Wie die Bilanz des Parks zum verschneiten Wochenende ausfällt und weshalb weitere Schneefälle kein Problem sind.