Vom Schießplatz zum Lieblingspark – wie Magdeburgs Elbauenpark entstand und welche Attraktionen auf Besucher warten.

Von Martin Rieß 14.11.2025, 06:20
Elbauenpark Magdeburg: Blick auf den Jahrtausendturm.
Elbauenpark Magdeburg: Blick auf den Jahrtausendturm. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Wer heute durch die sanften Wiesen und Themengärten des Elbauenparks spaziert, ahnt kaum, dass hier einst Panzer rollten. Zwar muss weiterhin und zukünftig auch mehr Eintritt gezahlt werden - doch fast eine halbe Million Besucher pro Jahr spricht für die Beliebtheit des Parks.