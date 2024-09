Am Mittwoch, 18.9.2024, hat der Pegelstand an der Magdeburger Strombrücke die Drei-Meter-Marke überschritten. Was das für Stadt und Bewohner bedeutet.

Magdeburg - Der Wasserstand der Elbe steigt in In Magdeburg und den anderen Elbanlieger-Gemeinden in Sachsen-Anhalt weiter. Im Laufe der Morgenstunden am Mittwoch, 18.9., wurde am Pegel Strombrücke die Marke von drei Metern überschritten. Auch bis zum Wochenende wird der Wasserstand im Fluss noch weiter wachsen. Welche Werte werden erwartet? Und welche Auswirkungen hat das auf die Stadt?



