Magdeburg - Auf dem Außengelände der Kita Prester steht ein neues Holz-Baumhaus. Es ist von Eltern errichtet worden, deren Kinder die Einrichtung am Klusdamm besuchen.

Der Neubau ersetzt ein altes Baumhaus, das wegen seines maroden Zustandes vor einigen Jahren zurückgebaut werden musste. Dank der Initiative der Eltern haben die Kita-Kinder jetzt wieder ein Baumhaus zum Spielen.

Vor wenigen Tagen fand die offizielle Einweihung statt, seither wird das Spielgerät bereits rege von den Jungen und Mädchen genutzt.

Förderverein finanziert

Maximilian Haupt gehört zu den engagierten Eltern, die das Baumhaus konstruiert und aufgestellt haben. Insgesamt haben sich rund zwölf Helfer zusammengefunden.

„Wir haben zwei Kinder in der Kita“, so Haupt. Er hat Erfahrungen mit Baumhäusern. Als Kind hatte er sich selbst ein solches gebaut, für seine eigene Kinder hat er ebenfalls ein Baumhaus aufgestellt. Die Pläne für den Bau des Baumhauses in der Kita Prester haben länger gereift.

Im vergangenen Sommer/Herbst wurde es dann schließlich ernst damit. Beim Aufbau wurde großer Wert auf Sicherheit und Langlebigkeit gesetzt. So wurde ein Fundament gegossen und extra dicke Holzbretter verbaut. Das Holz kam aus einem Sägewerk aus der Region.

Das Spielgerät soll für die nächsten Jahre und Jahrzehnte halten und damit Generationen von Jungen und Mädchen viel Freude bereiten.

Das Material für das Bauprojekt wurde vom Förderverein der Kita finanziert. Den Aufbau leisteten die Eltern unentgeltlich. Nach der fachmännischen Abnahme als Spielgerät im Außenbereich konnte beim jüngsten Tag der offenen Tür in der Kita Prester nun die feierliche Eröffnung erfolgen. Zur „Taufe“ ließen Kita-Kinder einige Wasserbomben darauf platzen.

Susanne Bläsing ist Leiterin der Kita Prester. Sie freut sich über die Einweihung des neuen Spielgerätes sowie das dahinterstehende Engagement von Eltern und Förderverein. „Wir haben in den letzten Jahren gespart, um den Traum vom Baumhaus zu erfüllen.“

Bei der Aufwertung des Außenbereichs seien die Kinder aktiv beteiligt worden. „Sie wollten unbedingt ein Baumhaus haben." Das alte Baumhaus, das abgebaut werden musste, wurde vermisst. Umso größer die Freude, dass nun wieder ein solches Spielgerät vorhanden ist.

Es ist nicht die einzige Neuerung. In dieser Woche soll zudem ein neuer Stall für Kaninchen fertiggestellt werden. Auch hier hat sich der Förderverein eingesetzt.

Freie Plätze im Haus

Zum Hintergrund: Die Kita Prester befindet sich in Trägerschaft der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg. Aktuell besuchen 125 Kinder die Einrichtung am Klusdamm 1. Es gibt offene Kapazitäten. „Wir haben derzeit freie Plätze in allen Altersklassen, auch im Krippenbereich“, so Bläsing.

Wer das Haus näher kennenlernen möchte, kann telefonisch mit der Kita Kontakt aufnehmen, um sich dann bei einem Vor-Ort-Termin persönlich einen Eindruck zu verschaffen.