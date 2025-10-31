Mord ohne Strafe? Eltern der getöteten Emma (21) aus Magdeburg geschockt: Täter soll schuldunfähig sein
Der Mord an Emma (21) aus Magdeburg erschüttert: Ihr 16-jähriger Freund soll sie nach einem Rave im Drogenrausch getötet haben. Nun beginnt ein Verfahren – ohne klassischen Strafprozess. Familie und Freunde kämpfen mit Trauer, Wut und Kritik an der Justiz.
31.10.2025, 06:00
Magdeburg. - Der Mord an der 21-jährigen Emma aus Magdeburg löste Schock und Trauer aus. Am 18. Mai 2025 wurde Emma nach einem Rave in einem Wald bei Laußnitz getötet – beschuldigt wird ihr erst 16-jähriger Freund. Im Drogenrausch soll er mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Emma starb noch am Tatort.