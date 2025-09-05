Neue Hausärztin in Wolmirstedt ist erreichbar Patienten können sich anmelden: Hausärztin Juliane Drewes steht in den Startlöchern
Die neue Hausarztpraxis in der Farsleber Straße in Wolmirstedt geht am 1. Oktober in Betrieb. Anmeldungen sind jetzt schon möglich.
05.09.2025, 10:15
Wolmirstedt. - Das Haus mit Rundung hatte es Juliane Drewes von Anfang an angetan. Dort wollte sie ihre neue Hausarztpraxis etablieren. Nun ist sie ihrem Ziel ganz nah. In Wolmirstedts Farsleber Straße 21 wird am 1. Oktober eröffnet. Vormittags können sich Patienten schon jetzt anmelden.