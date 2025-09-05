Leben auf der Straße Ratten, Müll und Angst: Jetzt campiert obdachlose Ines H. in Halberstadts Altstadt - Anwohner sind verzweifelt
Erneut Ärger wegen Ines H.: Die obdachlose Frau lebt wieder auf der Straße – mitten in Halberstadts Altstadt. Die Anwohner berichten von eskalierenden Zuständen. Sie sind mit ihrer Geduld jetzt endgültig am Ende.
Aktualisiert: 05.09.2025, 10:01
Halberstadt. - Fast jede Nacht stört die obdachlose Ines H. die Anwohner rund um die Gröperstraße in Halberstadt mit ihrem Lärm. Dazu kommen Vermüllung und Ungeziefer rund um das Lager der Frau. Die Nachbarschaft fühlt sich alleingelassen von den Behörden.