ÖPNV in Magdeburg Endlich: Magdeburgs neue MVB-Straßenbahnen jetzt im Linienbetrieb
Lange mussten die Magdeburger auf die neuen Straßenbahnen warten. Nach Tests und Schulungen sind sie jetzt im Linienbetrieb im Einsatz. Wo fahren sie und was bieten die Fahrzeuge?
Aktualisiert: 11.09.2025, 14:17
Magdeburg. - Am 11. September 2025 war es endlich soweit: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben die ersten beiden Bahnen der Marke Flexity in Betrieb genommen. Nach einer kurzen Feierstunde an der Hartstraße setzte sich das erste Fahrzeug auf der Linie 1 in Richtung Sudenburg in Bewegung. Wie kommen die Fahrzeuge bei den Magdeburgern an, was zeichnet sie aus?