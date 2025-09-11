Lange mussten die Magdeburger auf die neuen Straßenbahnen warten. Nach Tests und Schulungen sind sie jetzt im Linienbetrieb im Einsatz. Wo fahren sie und was bieten die Fahrzeuge?

Auf der ersten Linienfahrt fährt die Flexity der MVB an der Haltestelle City Carré in Magdeburg ein.

Magdeburg. - Am 11. September 2025 war es endlich soweit: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben die ersten beiden Bahnen der Marke Flexity in Betrieb genommen. Nach einer kurzen Feierstunde an der Hartstraße setzte sich das erste Fahrzeug auf der Linie 1 in Richtung Sudenburg in Bewegung. Wie kommen die Fahrzeuge bei den Magdeburgern an, was zeichnet sie aus?