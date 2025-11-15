Führerscheine, die 1999 bis 2001 ausgestellt wurden, müssen bis Januar 2026 umgetausch werden. Wie funktioniert das? Die Volksstimme macht in Stendal den Test.

Die Volksstimme hat in Stendal den Selbsttest gemacht und beim Straßenverkehrsamt den Führerschein umgetauscht.

Stendal. - Die Kreisverwaltung Stendal ruft zum „Fleppen“-Wechsel. „Führerscheine, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden, müssen bis 19. Januar 2026 umgetauscht werden. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, den Umtausch frühzeitig zu planen“, teilt sie mit. In den vergangenen Jahren ist es kurz vor Fristablauf zu Engpässen gekommen, besonders rund um die Feiertage und den Jahreswechsel. Wie läuft die Sache ab? Wie bürokratisch geht es dabei zu? Wie sind die Wartezeiten in der Behörde? Die Volksstimme hat die Probe aufs Exempel gemacht.