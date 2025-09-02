Sie entwickelt das Mega-Wohnprojekt auf dem RAW-Areal mit, konnte bis vor kurzem aber nicht Rad fahren. Bei einer Runde der Deutschland-Tour trat Hilal Altas in die Pedale. Und stellte sich dabei ihren Ängsten.

Endlich Rad fahren gelernt: „Ich habe mich so frei gefühlt“

Bei der Deutschland-Tour in Magdeburg dabei

Kleine Familienrunde im Rahmen der Deutschland-Tour in Magdeburg: Hilal Altas (3. v. r.) hat erst vor kurzem das Radfahren gelernt und startete.

Magdeburg. - Fahrrad fahren: Was nahezu für jedes Kind hierzulande selbstverständlich ist, war es für Hilal Altas nie. Erst im Alter von 36 Jahren hat sie es gelernt. Ihre Motivation: eine Runde beim Finale der Deutschland-Tour in Magdeburg drehen. Wie sie ihre Ängste überwunden hat und was ihr Kraft gibt.