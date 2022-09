Engagement in Magdeburg: Einsatz für Ottersleben wird geehrt

Zum nunmehr achten Mal wird in Magdeburg-Ottersleben der „Goldene Otter“ verliehen. Damit werden Menschen geehrt, die sich durch ihr Engagement für ein lebenswertes Dorf einsetzen. Nominierungen sind ab sofort möglich.

HolgerPaech ist Initiator des Aktiv-Preises „Goldener Otter“ in Magdeburg.

Magdeburg - „Es sind doch vielfach die vermeintlich kleinen Dinge, die große Freude auslösen, die persönliche Geste, die direkte und konkrete Hilfe. Mit dem ,Goldenen Otter’ rücken wir dieses Engagement ins Licht. Wir wollen damit auch weitere Menschen motivieren, sich in der Freizeit zu engagieren.“ So formuliert es Holger Paech. Er ist Initiator des Aktiv-Preises in Ottersleben.