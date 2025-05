Fotogalerie: So feiert Rätzlingen sein Schützenfest

Rätzlingen. - Das Schützenfest in Rätzlingen hat auch in diesem Jahr viele Vereine aus der Region als Gäste begrüßen dürften. Besonders positiv zu beobachten war hierbei die Vielzahl an jungen Gesichtern unter den aktiven Schützen.

In ihrer Begrüßungsrede verkündete die erste Vorsitzende Janett Segeler auch eine große Überraschung für zwei Nachwuchsschützen.

Mit Nele Neubauer und Aron Naujoks konnten in diesem Jahr zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder Kinderkönige ernannt werden.

Torsten Fieseler, Präsident vom Kreisschützenverband, führt mit der ersten Vorsitzenden des Schützenvereins den Marsch durch das Dorf an. Foto: Cedar Wolf

Unter großem Beifall nahmen die beiden Majestäten ihre Ehre entgegen. Ines Rettke und Eberhard Meyer wurden das neue Königspaar.

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr war in diesem Jahr wieder stark vertreten. Foto: Cedar Wolf

Zum ersten Mal wurde in Rätzlingen auch die Standarte getragen für das Kreisschützenpaar von Doreen Dickhaus und Gerd Eilhardt.

Die neuen Majestäten Ines Rettke und Eberhard Meyer legen den Kranz am Denkmal nieder. Foto: Cedar Wolf

Unter den besonderen Gästen konnte der Rätzlinger Schützenverein neben Bürgermeister Marc Blanck (CDU) und Landrat Martin Stichnoth (CDU) auch Torsten Fieseler, den Präsidenten des Kreissportbundes, sowie die Kreisamtsleiterin Kathleen Bühnemann, den Vorsitzenden des Ehrungsausschusses Rolf Grobe und den Kreisschützenmeister Ronny Frieten begrüßen.

Die alten Majestäten Gerd und Birgit Eilhardt legen feierlich ihr Amt nieder. Foto: Cedar Wolf

Am Ende des Tages dankte die Vorsitzende Janett Segeler allen für die tatkräftige Unterstützung all derer, die diesen Tag mitgestaltet haben.