Engagiert im Einsatz für die Magdeburger Kulturszene

Magdeburg - Seifenblasen schweben an diesem Sommertag im Juli 2022 durch die Luft, Kinder versuchen, sie zu fangen. Dazu klingen Elektrobeats und Pop-Klänge durch die Magdeburger Glacis-Anlagen. Alle haben ein Lächeln auf den Lippen. Nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren - gerade auch mit Blick auf die Kultur – haben anscheinend alle auf eine Veranstaltung wie das Glacis Open Air gewartet. Über 8000 Besucher werden im Lauf des Tages gezählt.

Damit das möglich wurde, war ein großes Team mit über 200 Mitwirkenden, Künstlern und Helfern notwendig, die ein Jahr lang das Event geplant und vorbereitet haben. Ohne einen kommerziellen Hintergedanken, da die gesamte Veranstaltung rein ehrenamtlich durchgeführt wird.

Stellvertreter für 200 Mitwirkende

Weil 200 Leute nur schwerlich auf die Bühne im Alten Theater passen würden, stehen hier Evelyn Fischer und Björn Zwernemann - stellvertretend für das gesamte Team hinter dem Glacis Open Air. Einen Nachmittag und Abend lang haben sie die Grünanlagen am Rande Stadtfelds in ein Festivalgelände für entspannte Leute mit guter Laune verwandelt.

Zehn Magdeburger Kulturkollektive haben sich für die Durchführung des Glacis Open Airs zusammengeschlossen. Anstatt das jeder sein eigenes Süppchen kocht, haben sie unter Federführung des Musikkombinats Magdeburg gemeinsam an einer Veranstaltung gearbeitet, die in dieser Form einmalig in der Stadt ist.

Einsatz für die Subkultur in Magdeburg

Magdeburgs Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz nahm bereitwillig an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Glacis Open Airs teil. Thema? Natürlich Kultur, vor allem jene, die abseits der großen und etablierten Bühnen und Einrichtungen in dunklen Clubs und an versteckten Orten stattfindet.

Denn Evelyn Fischer und Björn Zwernemann kennen auch die vielen Hürden und Schwierigkeiten, vor denen Veranstalter von Livekonzerten oder Musikpartys häufig stehen. „Das fängt beim Strom schon an“, sagt Evelyn Fischer. Sie hatte in der Vergangenheit bereits mit dem Studentenverein Kante kulturelle Spuren in der Stadt hinterlassen. Björn Zwernemann ist als DJ Taip seit 20 Jahren Teil der hiesigen Musikszene.

Gefühl von Gemeinschaft und gemeinsamen Werten

Beiden liegt viel an der Subkultur, jener Bereich, der oftmals nicht als Kultur wahrgenommen wird. Doch auch die Houseparty und das Hip-Hop-Konzert sind Kultur und haben ihre Daseinsberechtigung verdient.

Als sie über das Festivalgelände ging, sei das „euphorisierend“ gewesen, sagt Evelyn Fischer. „Es gab ein Gefühl von Gemeinschaft, von gemeinsamen Werten.“ Für Björn Zwernemann ist das Glacis Open Air ein wichtiges Zeichen: „Wir zeigen damit: Das ist unsere Stadt und die gestalten wir mit.“

Für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Magdeburger Kulturszene wurden Evelyn Fischer und Björn Zwernemann von den Volksstimme-Lesern zu den siebten Siegern gewählt.