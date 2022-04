Vermisst Entführt vor einem Magdeburger Supermarkt: Wo ist Chihuahua-Hündin Finchen?

Für den schnellen Einkauf wird der geliebte Vierbeiner kurzerhand vorm Geschäft angebunden. Leider ist es keine Seltenheit, dass Diebe dies ausnutzen und den Hund mitnehmen. So verschwand am 16. Dezember 2021 in Magdeburg auch Chihuahua-Hündin Finchen.