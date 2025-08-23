Fahrerflucht und verletzte Personen Unfall am Kümmelsberg: Magdeburger weiterhin besorgt

In Magdeburg am Kümmelsberg gab es am Samstag, 16. August, einen schweren Unfall zwischen Traktor und Motorrad. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Unfall ist weiterhin Gesprächsthema. Die Ermittlungen laufen.