  4. Fahrerflucht und verletzte Personen: Unfall am Kümmelsberg: Magdeburger weiterhin besorgt

In Magdeburg am Kümmelsberg gab es am Samstag, 16. August, einen schweren Unfall zwischen Traktor und Motorrad. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Unfall ist weiterhin Gesprächsthema. Die Ermittlungen laufen.

Von Lena Bellon 23.08.2025, 08:45
In Magdeburg-Diesdorf am Kümmelsberg gab es einen schweren Unfall.
Magdeburg. - Am Samstag, 16. August, hat sich in Magdeburg-Diesdorf ein schwerer Unfall ereignet. Dieser beschäftigt die Menschen im Stadtteil bis heute und ist Gesprächsthema.