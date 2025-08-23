Fahrerflucht und verletzte Personen Unfall am Kümmelsberg: Magdeburger weiterhin besorgt
In Magdeburg am Kümmelsberg gab es am Samstag, 16. August, einen schweren Unfall zwischen Traktor und Motorrad. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Unfall ist weiterhin Gesprächsthema. Die Ermittlungen laufen.
23.08.2025, 08:45
Magdeburg. - Am Samstag, 16. August, hat sich in Magdeburg-Diesdorf ein schwerer Unfall ereignet. Dieser beschäftigt die Menschen im Stadtteil bis heute und ist Gesprächsthema.