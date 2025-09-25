Auf der Messe Perspektiven in Magdeburg geht es auch um das Schuljahr im Ausland. Zwei, die das Abenteuer gewagt haben, berichten.

Magdeburg. - Auf der Bildungsmesse „Perspektiven“ am 26. und 27. September in der Messe Magdeburg präsentieren zahlreiche Unternehmen, Hochschulen und Institutionen ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Neben klassischen Karrierewegen geht es auch um internationale Erfahrungen – etwa durch ein Schuljahr im Ausland oder einen Freiwilligendienst. Am Stand 142 in Halle 1 informiert der gemeinnützige Verein AFS Interkulturelle Begegnungen über Austauschprogramme. Mit den Magdeburgern Jan Wartmann und Lucas Tuchen, die selbst ein Schuljahr im Ausland verbracht haben, hat die Volksstimme über Überraschungen, prägende Erfahrungen und Tipps für alle, die ebenfalls den Schritt wagen wollen, gesprochen.