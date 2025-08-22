weather wolkig
  4. 1,6 Millionen Euro für Sanierung: Erleichterung für Auto und Fahrrad: Magdeburger Buckelpiste soll endlich saniert werden

Die Burchardstraße in Cracau soll vom holprigen Alltagsweg zur sicheren Verbindung für Rad und Fuß werden – ein konkreter Plan dazu wurde jetzt von der Stadt Magdeburg veröffentlicht.

Von Romy Bergmann 22.08.2025, 06:10
Die Burchardtstraße in Magdeburg-Cracau soll aufwendig und kostenintensiv erneuert werden.
Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Wer mit dem Rad durch die Burchardstraße fährt, kennt das Gerüttel: Das historische Kopfsteinpflaster macht die Strecke zur echten Huckelpiste. Jetzt soll Schluss sein mit dem Holpern – Magdeburg plant, über 1,6 Millionen Euro in die Sanierung der Straße im Stadtteil Cracau zu investieren.