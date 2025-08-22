Die Burchardstraße in Cracau soll vom holprigen Alltagsweg zur sicheren Verbindung für Rad und Fuß werden – ein konkreter Plan dazu wurde jetzt von der Stadt Magdeburg veröffentlicht.

Erleichterung für Auto und Fahrrad: Magdeburger Buckelpiste soll endlich saniert werden

Magdeburg. - Wer mit dem Rad durch die Burchardstraße fährt, kennt das Gerüttel: Das historische Kopfsteinpflaster macht die Strecke zur echten Huckelpiste. Jetzt soll Schluss sein mit dem Holpern – Magdeburg plant, über 1,6 Millionen Euro in die Sanierung der Straße im Stadtteil Cracau zu investieren.