Die Stadt Magdeburg ist den nächsten Schritt hin zum Abriss der beiden gesperrten Ringbrücken gegangen. Die Ausschreibung ist in Arbeit, die Kosten stehen fest. Und sie sind ziemlich hoch.

Das wird teuer! Kosten für Abriss und Behelfsbrücken in Magdeburg stehen nun fest

Die Ringbrücke, die über die Halberstädter Straße in Magdeburg führt, ist gesperrt. Letzte Ausfahrt von Norden kommend ist hier Sudenburg. Die Brücke muss abgerissen werden.

Magdeburg. - Das wird eine teure Zwischenlösung. Die Magdeburger Stadtverwaltung hat in den zurückliegenden Wochen den Markt erkundet und kann die Kosten für den Abriss der gesperrten Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße sowie für die Behelfsbrücken nun eingrenzen.