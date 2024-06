Ein Post von einem Schild, das irgendwo in Magdeburg aufgestellt wurde, sorgt in sozialen Netzen für Wirbel. Was dahinter steckt.

Wirbel in sozialen Netzwerken

Das Schild, von dem ein Foto bei Facebook veröffentlicht wurde, sorgt für Aufruhr in Magdeburg.

Magdeburg. - „Die Gartenpartei & Tierschutzallianz wollen das Radfahren in Grünanlagen und Parks verbieten lassen!“ prangt groß auf einem Schild, das derzeit durch die sozialen Medien geistert. Und auch für Aufregung unter Radfahrern sorgt. Das Schild ist nämlich irgendwo in der Stadt aufgestellt worden – und als Foto dann im Internet gelandet. Darauf steht, dass der Stadtrat am 15. August über „den fahrradfeindlichen Antrag“ abstimmen soll. Und dass die Fraktion den Radverkehr gefährde. Wie reagiert diese auf den Post und das Schild?

Dass ein Antrag am 15. August zum Thema „Radfahren in Grünanlagen“ eingebracht werden sollte, bestätigt Marcel Guderjahn (Gartenpartei). Die Fraktion wollte damit die Oberbürgermeisterin beauftragen zu prüfen, inwieweit Wege in Grünanlagen geeignet und erforderlich seien als Durchgangsroute für den Radverkehr. Grundsätzlich würden Parks und Grünanlagen der Erholung und nicht dem Verkehr dienen, heißt es im Begründungstext des Antrags. Doch diesen zieht die Fraktion nun zurück.

Allerdings prüft sie, ob sie Anzeige gegen die Veröffentlichung des Posts stellen wird, denn die Aussage auf dem Schild sei nicht richtig. Darauf werden „die Glacis, Schroteanlagen, Stadtpark, weite Teile des Elberadweges und viele mehr“ genannt, auf denen ein Verbot des Radverkehrs angestrebt werde. Davon steht allerdings nichts in dem Antrag. Wer das Schild aufgestellt hat und wo es steht, ist unklar.