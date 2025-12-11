weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bücher über schwule und lesbische Liebe: Erste queere Buchmesse für Magdeburg

In Magdeburg gibt es 2026 die erste queere Buchmesse. Veranstaltet wird sie von zwei Autorinnen, die Bücher über Liebe zwischen schwulen Männern schreiben. Was Besucher der Messe erwartet und warum sie auch Angst davor haben.

Von Lena Bellon 11.12.2025, 19:00
Die Autorinnen Jessica Martina (links) und Karo Stein veranstalten Magdeburgs erste queere Buchmesse.
Die Autorinnen Jessica Martina (links) und Karo Stein veranstalten Magdeburgs erste queere Buchmesse. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Bücher, in denen die Hauptcharaktere queer sind, gibt es noch immer deutlich weniger als diese, in denen die Personen hetero sind. Zwei Autorinnen von „Gay-Romance“-Büchern, also Geschichten über und mit schwulen Männern, wollen daher nun Magdeburgs erste queere Buchmesse veranstalten.