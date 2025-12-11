In Magdeburg gibt es 2026 die erste queere Buchmesse. Veranstaltet wird sie von zwei Autorinnen, die Bücher über Liebe zwischen schwulen Männern schreiben. Was Besucher der Messe erwartet und warum sie auch Angst davor haben.

Magdeburg. - Bücher, in denen die Hauptcharaktere queer sind, gibt es noch immer deutlich weniger als diese, in denen die Personen hetero sind. Zwei Autorinnen von „Gay-Romance“-Büchern, also Geschichten über und mit schwulen Männern, wollen daher nun Magdeburgs erste queere Buchmesse veranstalten.