Magdeburg - Der Hort Tintenkleckse ist nun offiziell der erste zertifizierte Schach-Hort Deutschlands. Schon seit letztem Jahr hat das Hort-Team der Alt-Olvenstedter Grundschule zusammen mit den 165 Kindern daran gearbeitet und das Ziel verfolgt. Sie sind nämlich alle im Schach-Fieber.

Seit 2016 gibt es dort die Schach-AG, die von Marius Friedrich und Max Hartmann geleitet wird. Überall in den Räumen sind Schachbretter und -figuren, Ausmalbilder zum Thema oder kurze Erklärungen ausgedruckt an den Wänden zu finden. In der AG gibt es zwei Gruppen – eine für Erstklässler und Anfänger, eine Gruppe für Fortgeschrittene. Schachspielen habe einen positiven Einfluss auf die Kinder: „Wer gut Schach spielt, ist auch gut in der Schule“, erklärte Marius Friedrich bereits im vergangenen Herbst bei einem Besuch der Volksstimme. Auch die Konzentration und Geduld würde gefördert werden. Daher sei die Förderung von Schachspielen bei Kindern auch so wichtig.

Bei dem Schach-Fest gab es passenden Kuchen für alle Besucher. Foto: Lena Bellon

Offizielle Zertifizierung fällt aus

In Deutschland gibt es bereits zertifizierte Schach-Kitas, die durch den Verein Deutsche Schach-Jugend nach deren Kriterien ausgezeichnet wurden – ein Hort war bislang nicht auf der offiziellen Liste zu finden. Das ändert sich jedoch. Nun ist der Hort Tintenkleckse offiziell ausgezeichnet – und das wurde gefeiert. Bei einem Schachfest gab es zahlreiche Tische mit Spielen, Kuchen mit schwarzen und weißen Quadraten darauf sowie schwarze und weiß Ballons auf dem gesamten Schulhof. Mit großer Spannung warteten Kinder, deren Familien, Lehrkräfte und Betreuer auf den Vertreter des Vereins Deutsche Schach-Jugend, der die Plakette übergeben sollte.

Aufgrund von Verkehrsschwierigkeiten konnte dieser jedoch an diesem Tag nicht mehr nach Magdeburg kommen. Die Freude der Kids konnte dadurch nicht getrübt werden. „Es ist schon cool sowas zu haben“, sagen die achtjährige Julia und der zehnjährige Cuno von der Schach-AG.

Stolze Leiter in Magdeburg-Olvenstedt

Die beiden AG-Leiter sind ebenfalls stolz: „Es ist eine tolle Bestätigung der eigenen Arbeit. Aber ohne die motivierten Kinder wäre das alle nicht möglich.“ Aber es habe auch praktische Vorteile. Der Hot taucht nun auf der Liste des Vereins auf, was eine zusätzliche Sichtbarkeit für den Hort schaffen würde. Träger des Horts ist die Stiftung evangelische Jugendhilfe.