Erzählcafé berichtet seit 20 Jahren aus der Magdeburger Stadtgeschichte

Magdeburg - Eines der beliebtesten Angebote der Volkshochschule Magdeburg ist das Erzählcafé „Altstadt“, in dem seit 20 Jahren Lokalgeschichte vor allem aus dem Bereich der Altstadt unterhaltsam präsentiert wird. Auch 2022 wird die monatliche Veranstaltungsreihe fortgesetzt.

Zum Auftakt am Donnerstag, 27. Januar 2022, stellt Siegfried K. Lorenz unter dem Titel „Von A wie Assmann bis Z wie Zschokke“ bekannte Magdeburger Persönlichkeiten aus der Vergangenheit vor. Veranstaltungsort ist traditionell die Jugendherberge, Leiterstraße 10. Das Erzählcafé beginnt um 15 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung unter www.vhs.magdeburg.de gebeten. Es gilt derzeit die 3G-Regel.

Die weiteren Themen im ersten Halbjahr stehen bereits fest: Am 24. Februar findet das Erzählcafé ausnahmsweise auswärts statt. Dozent Ralph-Jürgen Reipsch berichtet vor Ort über die Geschichte des Klosterbergegartens sowie des Gesellschaftshauses. Am 31. März liest Nadja Gröschner aus dem „Tagebuch“ der Augustastraße (heute Hegelstraße). Am 28. April geht es um die Hauszeichen am Alten Markt, am 26. Mai um das Bauen in den 1970er Jahren und am 30. Juni um kuriose Fundstücke aus dem alten Magdeburg.