weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Baumannshöhle in Rübeland: Dach-Arbeiten an Harzer Höhle wegen undichter Stellen: Wie lange Sanierung noch dauert

Baumannshöhle in Rübeland Dach-Arbeiten an Harzer Höhle wegen undichter Stellen: Wie lange Sanierung noch dauert

Die Arbeiten am Dach der Baumannshöhle in Rübeland werden voraussichtlich nicht mehr 2025 fertig. Die Sanierung wurde nötig, weil die Dämmung stark beschädigt und undicht gewesen ist. Wie es nun weitergeht.

Von Matthias Distler 28.11.2025, 16:00
Die Baumannshöhle in Rübeland.
Die Baumannshöhle in Rübeland. Foto: Matthias Distler

Rübeland. - Noch ist die Sanierung am Dach der Baumannshöhle in Rübeland nicht abgeschlossen, an der seit einigen Wochen gearbeitet wird. Eine Erneuerung wurde notwendig, weil die Dämmung des Daches stark beschädigt gewesen ist. Die Folge: Sie war flächendeckend nass, sodass es an einigen Stellen im Foyer der Höhle hereintröpfelte.