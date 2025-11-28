Die Arbeiten am Dach der Baumannshöhle in Rübeland werden voraussichtlich nicht mehr 2025 fertig. Die Sanierung wurde nötig, weil die Dämmung stark beschädigt und undicht gewesen ist. Wie es nun weitergeht.

Dach-Arbeiten an Harzer Höhle wegen undichter Stellen: Wie lange Sanierung noch dauert

Rübeland. - Noch ist die Sanierung am Dach der Baumannshöhle in Rübeland nicht abgeschlossen, an der seit einigen Wochen gearbeitet wird. Eine Erneuerung wurde notwendig, weil die Dämmung des Daches stark beschädigt gewesen ist. Die Folge: Sie war flächendeckend nass, sodass es an einigen Stellen im Foyer der Höhle hereintröpfelte.