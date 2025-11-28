Bei einer Verfolgungsjagd in Stendal ist im April 2025 ein Polizeiauto in eine Bäckerei gefahren. Das Land prüft Zusammenhang sich häufender Unfälle mit steigender Zahl junger Polizisten.

Am Donnerstagabend, 17. April 2025, ist es in Stendal Nord an der Kreuzung Galgenberg/Mannsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Polizeiwagen ist mit einem BMW kollidiert und in die Bäckerei Ilchmann gefahren.

Stendal. - Das Land Sachsen-Anhalt hat für Schäden, die seine Polizisten anrichten keine eigene Versicherung. Das bestätigt Massimo Rogacki, Pressesprecher des Innenministeriums, auf Volksstimme-Anfrage. Den Schaden an der Fassade der Bäckerei Ilchmann in Stendal hat das Land daher aus Haushaltsmitteln beglichen.