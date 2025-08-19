Der Magdeburger Hasselbachplatz galt stets als Kneipenmeile. Das hat sich in den vergangenen Jahren teilweise geändert. Anlieger sehen aber eine „durchschrittene Talsohle“.

„Es wird nie wieder, wie es mal war“: Ausgehen am Magdeburger Hassel

Zu Veranstaltungen wie „Hassel Fever“ oder „Macht der Nacht“ kamen früher Tausende zum Magdeburger Hasselbachplatz.

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz galt stets als das Ausgehviertel in Magdeburg. Kneipe an Kneipe reihte sich in den Straßen, die zum Kreisverkehr führen. Bei gemeinsam organisierten Veranstaltungen wie „Hassel Fever“ oder der „Macht der Nacht“ kamen Tausende zum Feiern.