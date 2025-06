In der vergangenen Woche fand in Magdeburg Europas größtes Karate-Trainingscamp statt. Wie nun bekannt wurde, knackte man während der Veranstaltung einen Rekord.

Bei europas größtem Karate-Trainingscamp in Magdeburg trainierten die Schwarzgurte in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle.

Magdeburg. - Wer in der vergangenen Woche in der Nähe der Wolfgang-Lakenmacher-Halle und des Editha-Gymnasiums am Lorenzweg 81 in Magdeburg unterwegs war, staunte nicht schlecht: Überall, wo man hinblickte, sah man weiße Karateanzüge.