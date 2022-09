Evangelische Sekundarschule Magdeburg wird nach Sanierung feierlich eingeweiht

Mit einer Feierstunde und Festandacht im Freien ist am Donnerstag (29. September) die Evangelische Sekundarschule Magdeburg offiziell eingeweiht worden. Das Schulgebäude - ein ehemaliges Sket-Schulungszentrum - war seit 2019 umfassend saniert worden. Rund 8 Millionen Euro sind dafür investiert worden.

Magdeburg - Hannah und Charlotte gehen „sehr gerne“ an die Evangelische Sekundarschule Magdeburg. An diesem Donnerstag führen sie die Gäste der Einweihungsfeier als Schülerlotsen durch das rundum renovierte Gebäude in der Freien Straße.