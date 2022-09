Exklusive Einblicke in das Magdeburger Landgericht am Denkmaltag

Magdeburg - Am Tag des offenen Denkmals öffneten in Magdeburg zahlreiche Schmuckstücke für Besucher ihre Pforten. Unter ihnen war erstmals auch das Landgericht. Mehr als 200 Besucher konnten sich in die Baugeschichte des Hauses entführen lassen und Blicke in den historischen Schwurgerichtssaal, Richterbüros und Vorführzellen werfen.