Magdeburg. - Der Bebauungsplan hat die erste Hürde genommen, Abrissarbeiten laufen, der städtebauliche Vertrag ist in Arbeit: Die Vorbereitungen für das Mega-Wohnprojekt auf dem Gelände des einstigen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) in Salbke laufen. Möglichst noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen. In sozialen Medien machen jetzt jedoch Gerüchte die Runde.

