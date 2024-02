Rund 2.000 neue Wohnungen in Magdeburg, dazu Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und soziale Einrichtungen: Was auf der RAW-Brache gebaut werden soll, wurde nun Bürgern vorgestellt. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: RAW Magdeburg: So soll das Mega-Wohnprojekt in fünf Jahren aussehen

Magdeburg - Von der Industriebrache zum lebendigen Quartier zum Leben, Arbeiten und Erholen: Was ein Großinvestor für rund 700 Millionen Euro auf dem einstigen Areal des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) entstehen soll, klingt vielversprechend.

Im Rahmen einer Bürgerversammlung am Dienstag, 27. Februar, konnten Interessierte nicht nur über das Gelände schlendern und Blicke in die riesige Wagenhalle werfen, die vor dem Verfall gerettet werden soll. Im Anschluss konnten sie Visualisierungen sehen, die einen Vorgeschmack auf ein modernes Mischviertel lieferten. Doch es gab auch kritische Stimmen.

Im Video: Interessierte Bürger besichtigen RAW-Gelände in Magdeburg vor Umbau

Video: Besichtigung und Bürgerversammlung auf dem Gelände des RAW Magdeburg (Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Als der Abspann des kurzen Videos im Turmpark Salbke lief, gab es Applaus. Bei einem Großteil der Einwohner kamen die Planungen für die jahrzehntelange dem Verfall preisgegebene Industriebrache gut an.

Der Südosten Magdeburgs wird sich in den nächsten Jahren verändern. 2.000 neue Wohnungen sind hier geplant. Die Menschen, die hierher ziehen, können im neuen Quartier auch einkaufen, im Sportzentrum mit angedachter Schwimmhalle Sport treiben, Kultur erleben, auf Plätzen Kultur erleben und Gastronomie erleben.

Eine Visualisierung des RAW-Quartiers in Magdeburg mit Blick Richtung Nordosten. Visualisierung: No Name Studio Mailand

Die Angebote sollen sich aber nicht nur an Bewohner des Ramburgs-Viertels richten, sondern an alle Magdeburger und Gäste. Sind doch auch ein Hotel, eine Kita, eine internationale Schule und ein Krankenhaus geplant.

Archivbeitrag vom 2.10.23: Rundgang auf dem einstigen RAW-Gelände im Südosten Magdeburgs. (Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Torsten Grundmann)

Im Video: Türkischer Großinvestor will RAW-Gelände in Magdeburg umbauen

Die Visualisierung zeigt auch Hochpunkte an drei Standorten des Viertels. Diese kamen bei Anwohnern nicht gut an. Visualisierung: No Name Studio Mailand

Was so wohlklingend für potenzielle Bewohner und Gäste wirkt, kommt bei Anliegern indes weniger gut an. Sie kritisierten zusätzliche Verkehrsströme. Befürchten, dass „ihre“ Straßen zugeparkt werden und die drei geplanten Hochhäuser störend wirken.

Archiv: Videobeitrag vom 15.06.2023: Ehrgeizige Ziel auf RAW-Gelände in Salbke in Magdeburg, was der türkische Großinvestor plant (Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Bernd Stiasny/Christian Kadlubietz)

Was gut ankam, dass die Denkmäler erhalten und saniert und in eine moderne Nutzung überführt werden sollen. In der gut 45.000 Quadratmeter großen einstigen Wagenhalle soll unter anderem eine Markthalle entstehen. Das einstige Kesselhaus könnte ein Museum werden, die Weichenhalle das Sportzentrum.

Die Visualisierung zeigt das Kesselhaus mit dem prägenden Schornstein. Dort soll ein Museum entstehen, das die Industriegeschichte zeigt. Visualisierung: No Name Studio Mailand

Rund um das Kesselhaus ist ein großer lebendiger Platz vorgesehen. Der Autoverkehr bleibt hier großteils außen vor. Zum Parken sind mehrere Mobilitätshubs geplant. Auf einigen Straßen ist der Verkehr erlaubt, auf anderen nicht. Eine neue Erschließungsstraße von der Straße Alt Salbke sowie von der Faulmannstraße sollen in das Gebiet führen.

Die Visualisierung gibt einen Überblick über das gesamte Areal. Visualisierung: No Name Studio Mailand

Die Unterlagen zum Vorentwurf des Bebauungsplans "ehemaliges RAW-Gelände" sind im Internet unter auf der Website der Stadt unter Bürger- und Einwohnerversammlungen bis 1. März 2024 veröffentlicht. Bürger konnten nicht nur bei der Versammlung Ideen und Einwände einbringen, sondern auch im weiteren B-Plan-Verfahren.