In Magdeburg ist am Donnerstagmorgen eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei sucht den oder die Täter und hat eine Beschreibung der Männer herausgegeben. Wer hat sie gesehen?

Überfall auf Tankstelle in Magdeburg: Täter auf der Flucht - so sollen sie aussehen

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Magdeburg ist die Polizei vor Ort.

Magdeburg - Aufregung am Donnerstagmorgen in Magdeburg. Minutenlang kreist ein Hubschrauber über Stadtfeld-West. Eine Tankstelle in diesem Bereich wurde überfallen. Nicht zu ersten Mal.

Ein Polizeihubschrauber kreiste minutenlang über dem Einsatzort in Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

Verletzt worden sei niemand, bestätigte die Polizei. Es sei auch beim Versuch geblieben, hieß es.

Demnach betraten dabei zwei Männer gegen 7:10 Uhr den Verkaufsraum und bedrohten eine Tankstellenmitarbeiterin mit einer Waffe und körperlicher Gewalt. Sie habe Bargeld herausgeben sollen, hieß es. Einer der Täter sei anschließend selbst zur Kasse gegangen und habe vergeblich versucht, sie zu öffnen. Daraufhin hätten beide Täter ohne Diebesgut den Verkaufsraum verlassen und seien in Richtung eines Spielplatzes am Europaring geflüchtet.

Aktuell sei die Polizei auf der Suche nach dem oder den Tätern.

So werden sie beschrieben:

- männlich

- 175 cm bis 180 cm groß

- westeuropäischer Phänotyp

- akzentfreies Deutsch

- schwarze Bekleidung, schwarze OP-Masken

Die Polizei bittet Zeugen dringend um Hinweise zu Tat oder Tätern unter der Rufnummer: 0391-546-3292 oder -3295, oder in jeder anderen Polizeidienststelle.

Überfall auf Tankstelle in Magdeburg: Vierter Überfall in fünf Jahren

Nach Informationen der Volksstimme handelt es sich um eine Tankstelle in der Großen Diesdorfer Straße. Sie war in der Vergangenheit bereits mehrfach Schauplatz von Überfällen. Zuletzt hatte es einen Überfall am 27. Februar 2022 gegeben.

An der Tankstelle in Magdeburg, die überfallen wurde, werden Spuren von der Polizei gesichert. Foto: Rainer Schweingel

Der Pächter hatte damals berichtet, dass es seit seiner Übernahme 2018 bereits drei Überfälle gegeben habe. Der aktuelle Vorfall wäre demnach der vierte in fünf Jahren.