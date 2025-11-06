Das Universitätsklinikum Magdeburg steht vor einem historischen Wandel: Für rund 1,1 Milliarden Euro wird es grundlegend verändert. Ein zentrales Element: Besucher dürfen nicht mehr auf das Gelände fahren.

Fahrverbot, Parkhaus und Mega-Neubau: Das sind die Pläne für Magdeburgs Uniklinik

Pläne für das Universitätsklinikum Magdeburg: Besucher und Patienten sollen nicht mehr auf das Gelände des Krankenhauses fahren dürfen. Die Einfahrt am Fermersleber Weg wird für sie gesperrt. Die Zufahrt wird komplett neu geregelt.

Magdeburg. - Das Universitätsklinikum in Magdeburg steht vor einem historischen Umbau. In den kommenden Jahren soll auf dem Gelände an der Leipziger Straße ein modernes Zentralklinikum entstehen – kompakter, effizienter und grüner. Die landeseigene Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt (IPS) stellte die Pläne im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr vor.