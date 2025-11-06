Eine Bürgerbefragung sollte Erhellung bringen, ob man in Karith/Pöthen den Bau einer Photovoltaikanlage will oder nicht - der Plan der Politiker ging aber nicht auf.

Solaranlage bei Karith/Pöthen: Bürger sollten entscheiden - nun steht es unentschieden

Die Auszählung der Stimmen zur PV-Anlage bei Karith war mit Spannung erwartet worden. Wer auf ein eindeutiges Ergebnis gehofft hatte, wurde enttäuscht.

Gommern/Karith-Pöthen. - Der Ortschafstart Karith/Pöthen stimmte für den Bau der Photovoltaikanlage, der Stadtrat Gommern ignorierte das Votum und stimmte dagegen. Gommerns Bürgermeister ging in Widerspruch, um finanzielle Nachteile abzuwenden - jetzt sollte eine Bürgerbefragung den Politikern helfen, eine finale Entscheidung zu treffen, ob der Solarpark vor der Haustür der Einwohner von Karith/Pöthen gebaut werden soll oder nicht.