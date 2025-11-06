Die Schönebecker Stadtverwaltung hat den Doppelhaushalt für 2026 und 2027 vorgestellt. Ein Blick auf die größten Einnahmen und Ausgaben sowie geplante Investitionen.

Terrorabwehr: So viel gibt die Stadt für Schutztechnik aus

Am Dienstagabend beschäftigte sich der Schönebecker Finanzauschuss mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027. Unter anderem für die Terrorabwehr wird tief in die Tasche gegriffen.

Schönebeck. - In der Stadtpolitik und im Rathaus dreht sich aktuell alles um Zahlen, Euros und Prozente: Die Verwaltung hat den Stadträten den Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 vorgestellt. Auf über 1.500 Seiten wird Schönebecks finanzielle Lage erörtert und dargelegt, wofür wie viel Geld eingenommen und wieder ausgegeben werden soll. Auch für die Abwehr vor Terroranschlägen wird Geld in die Hand genommen.