In einer SWM-Baustelle in Magdeburg-Stadtfeld stehen trotz Parkverbot regelmäßig Falschparker. Die Rettungsgasse wird blockiert, Anwohner kommen nicht zu ihren Einfahrten.

In Magdeburg-Stadtfeld gibt es Ärger wegen Falschparkern. Anwohner können ihr Grundstück nicht verlassen.

Magdeburg. - Zum Apotheken-Notdienst oder zu einem Notfall der Tochter ins Krankenhaus fahren - das war für Anwohner der Alexander-Puschkin-Straße in Magdeburg-Stadtfeld in den vergangenen Wochen nicht möglich. Denn immer wieder blockieren Falschparker die Zufahrt zu den Innenhöfen der Hauseingänge.