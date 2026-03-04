weather wolkig
  4. Stadt spricht von fehlerhaften Schildern: Falschparker-Frust in Magdeburg-Stadtfeld: Rettungsgasse wird ignoriert

In einer SWM-Baustelle in Magdeburg-Stadtfeld stehen trotz Parkverbot regelmäßig Falschparker. Die Rettungsgasse wird blockiert, Anwohner kommen nicht zu ihren Einfahrten.

Von Stefan Harter 04.03.2026, 06:45
In Magdeburg-Stadtfeld gibt es Ärger wegen Falschparkern. Anwohner können ihr Grundstück nicht verlassen.
Magdeburg. - Zum Apotheken-Notdienst oder zu einem Notfall der Tochter ins Krankenhaus fahren - das war für Anwohner der Alexander-Puschkin-Straße in Magdeburg-Stadtfeld in den vergangenen Wochen nicht möglich. Denn immer wieder blockieren Falschparker die Zufahrt zu den Innenhöfen der Hauseingänge.