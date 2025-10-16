weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Falschparken: MVB-Straßenbahnen in Magdeburg oft blockiert

Wenn Autos Straßenbahnen blockieren Diese Strafen drohen: Falschparker bremsen MVB weiter aus

Gravierende Verspätungen gab es im Magdeburger ÖPNV wegen im Gleisbereich der MVB geparkter Autos auch 2024. Ein Überblick über Delikte und Folgen.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 16.10.2025, 10:38
Wenig Platz ist in der Genthiner Straße in Magdeburg.
Magdeburg. - Ein falsch geparktes Auto kann mehr Chaos anrichten, als man denkt – besonders in der Genthiner Straße in Magdeburg. Die Stadt hat in einer aktuellen Stellungnahme auf Anfrage von AfD-Stadtrat Hagen Kohl nun offengelegt, wie sich die Lage im Jahr 2024 entwickelt hat. Es geht darum, welche Folgen das Falschparken für die MVB hat und was unternommen werden kann.