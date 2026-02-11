Mehr Sicherheit am Gübser Weg Kampf gegen Falschparker: Was sich bei Spielen des 1. FC Magdeburg ändern soll
Ein Parkleitsystem, mehr Kontrollen, klare Regeln: Gegen das massenhafte Falschparken am Gübser Weg - speziell bei Spielen des 1. FC Magdeburg - will der Stadtrat endlich vorgehen. Was nun geprüft werden soll.
Aktualisiert: 11.02.2026, 08:52
Magdeburg. - Das Parkchaos bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg ist seit Jahren Dauerthema im Stadtrat. Doch echte Lösungen konnten bislang nicht gefunden werden. In einem Bereich soll es Falschparkern nun aber an den Kragen gehen.