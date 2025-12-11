Bei Heimspielen des 1. FCM wird der Kanonenbahnradweg in Magdeburg zur Ersatzparkfläche. Trotz Kontrollen bleibt das Problem bestehen – jetzt sollen Anwohner selbst aktiv werden.

Kein Platz für Fußgänger: Autos blockieren mangels legaler Parkplätze in Stadionnähe den Gehweg am Kanonenbahnradweg – ein typisches Bild an Heimspieltagen des 1. FCM. Auch regelmäßige Kontrollen halten die Falschparker nicht ab.

Magdeburg. - Die Heimspiele des 1. FC Magdeburg sind ein Publikumsmagnet – Tausende Fans strömen regelmäßig in die Avnet-Arena. Doch mit der Begeisterung wächst ein altbekanntes Problem: die angespannte Parksituation. Trotz Maßnahmen und Kontrollen durch Stadt und Polizei bleibt Wildparken ein Ärgernis. Jetzt sollen die Anwohner selbst aktiv werden.