Illegales Parken vor der Avnet-Arena Parkchaos bei FCM-Heimspielen: Magdeburger rufen Anwohner zur Mithilfe auf
Bei Heimspielen des 1. FCM wird der Kanonenbahnradweg in Magdeburg zur Ersatzparkfläche. Trotz Kontrollen bleibt das Problem bestehen – jetzt sollen Anwohner selbst aktiv werden.
Aktualisiert: 11.12.2025, 10:33
Magdeburg. - Die Heimspiele des 1. FC Magdeburg sind ein Publikumsmagnet – Tausende Fans strömen regelmäßig in die Avnet-Arena. Doch mit der Begeisterung wächst ein altbekanntes Problem: die angespannte Parksituation. Trotz Maßnahmen und Kontrollen durch Stadt und Polizei bleibt Wildparken ein Ärgernis. Jetzt sollen die Anwohner selbst aktiv werden.