Wie es gelingt, dass eine Ortsfeuerwehr 24 Stunden am Tag einsatzbereit ist. Die Kameraden von Pretzien und Plötzky zeigen es.

Feuewehr Pretzien / Plötzky: Stand der Ausbildung ist glänzend

Brand eines Holzpolters in Plötzky: Die Feuerwejhr Pretzien/plötzky ist 24 Stunden am Tag einsatzbereit.

Pretzien/Plötzky. - Die Ortsfeuerwehr Pretzien/Plötzky ist eine Stützpunktfeuerwehr mit einer Einsatzbereitschaft über 24 Stunden am Tag. Das teilte kürzlich Wehrleiter Michael Vorwerk in der Jahreshauptversammlung mit. Demnach zählen zur Einsatzabteilung 36 aktive Kameraden, darunter keine Frau mehr. „Das ist auch der Grund, warum wir in unserer Feuerwehr nicht mehr gendern“, so Vorwerk.