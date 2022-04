FAM-Insolvenz: Magdeburger Beschäftigte kämpfen um ihre Jobs

Beschäftigte des insolventen Magdeburger Anlagenbauers FAM haben jetzt in Magdeburg für den Erhalt des Traditionsunternehmens und ihrer Arbeitsplätze demonstriert.

Magdeburg - Die Beschäftigten des insolventen Anlagenbauers FAM wollen ihr Schicksal nicht einfach so hinnehmen, sondern selbst aktiv werden und die Öffentlichkeit über ihre bislang ungewisse Zukunft aufmerksam machen. FAM hatte Ende Februar überraschend Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Hintergrund war, dass der Investor des Traditionsunternehmens nicht mehr bereit war, weiteres Geld in das Unternehmen zu stecken.