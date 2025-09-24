weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Ärtzliche Versorgung: Patienten warten ewig auf Termin bei mehreren Fachärzten im Landkreis Stendal

Ärtzliche Versorgung Patienten warten ewig auf Termin bei mehreren Fachärzten im Landkreis Stendal

Im Landkreis Stendal werden dringend mehrere Fachärzte gesucht. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht von „drohender Unterversorgung“. Aber es gibt Lichtblicke.

Von Karina Hoppe 24.09.2025, 13:43
Facharztmangel im Landkreis Stendal: Wer es bis ins Wartezimmer einer Praxis geschafft hat, kann sich glücklich schätzen.
Facharztmangel im Landkreis Stendal: Wer es bis ins Wartezimmer einer Praxis geschafft hat, kann sich glücklich schätzen. Symbolfoto: dpa

Stendal. - Mit der Gemeinschaftspraxis der Kinder- und Jugendärztinnen Sarah Normann und Anna Prax in Seehausen ist der Landkreis Stendal gut versorgt. „Diese Arztgruppe ist für Neuzulassungen gesperrt“, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Das war’s dann aber auch fast schon mit den guten Nachrichten, was die Facharztversorgung in der Region betrifft.