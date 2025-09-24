Im Landkreis Stendal werden dringend mehrere Fachärzte gesucht. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht von „drohender Unterversorgung“. Aber es gibt Lichtblicke.

Facharztmangel im Landkreis Stendal: Wer es bis ins Wartezimmer einer Praxis geschafft hat, kann sich glücklich schätzen.

Stendal. - Mit der Gemeinschaftspraxis der Kinder- und Jugendärztinnen Sarah Normann und Anna Prax in Seehausen ist der Landkreis Stendal gut versorgt. „Diese Arztgruppe ist für Neuzulassungen gesperrt“, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Das war’s dann aber auch fast schon mit den guten Nachrichten, was die Facharztversorgung in der Region betrifft.