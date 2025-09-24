Ärtzliche Versorgung Patienten warten ewig auf Termin bei mehreren Fachärzten im Landkreis Stendal
Im Landkreis Stendal werden dringend mehrere Fachärzte gesucht. Die Kassenärztliche Vereinigung spricht von „drohender Unterversorgung“. Aber es gibt Lichtblicke.
Stendal. - Mit der Gemeinschaftspraxis der Kinder- und Jugendärztinnen Sarah Normann und Anna Prax in Seehausen ist der Landkreis Stendal gut versorgt. „Diese Arztgruppe ist für Neuzulassungen gesperrt“, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Das war’s dann aber auch fast schon mit den guten Nachrichten, was die Facharztversorgung in der Region betrifft.