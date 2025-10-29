Wenn das „fliegende, kunterbunte Karussell“ von Martin Rühmann & neue Nachbarn Station in Magdeburg macht, wird die Stadtbibliothek zum Ort der Lebensfreude. Mit Musik, die bewegt – im Herzen und auf der Tanzfläche. Ein Familienevent voller Farben, Seifenblasen und Mitmach-Spaß.

Familienevent in Magdeburg: Mitmach-Konzert für Kinder in der Stadtbibliothek

Einsteigen, festhalten – und ab geht die Fahrt! Wenn das Magdeburger Musiker-Ensemble „Martin Rühmann & neue Nachbarn“ am 1. November 2025 ab 13 Uhr ihr „fliegendes, kunterbuntes Karussell“ anschiebt, wird die Stadtbibliothek am Breiten Weg zum Ort der Lebensfreude. Das ausgelassene Mitmach-Kinderkonzert steckt an – mit Musik, die nicht nur in die Beine, sondern auch ins Herz geht.