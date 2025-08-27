Schulen, Vereine und Träger aus dem Magdeburger Norden laden zu einem großen Familienfest im Stadtteil Neue Neustadt ein. Es handele sich um ein „Herzensprojekt“.

Magdeburg. - Viele freie Träger der Sozialarbeit, Schulen und Vereine aus dem Magdeburger Norden veranstalten am Freitag, 29. August 2025, ein Fest für Kinder, Jugendliche und Familien im Stadtteil Neue Neustadt. Das Fest findet auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer, der Grundschule Am Umfassungsweg sowie dem Sportplatz der SG Handwerk statt.

Jugendclubs, Sportvereine, Schulen, Beratungsstellen und das Quartiersmanagement wollen mit der Veranstaltung Menschen aus der Neustadt zusammenzubringen, heißt es in einer Ankündigung. So soll „ein Beitrag zu einem besseren Zusammenleben in diesem schönen, aktiven, aber eben auch von Problemen gekennzeichneten Stadtteil“ geleistet werden.

Fest in Magdeburg mit Livemusik und Tanzangeboten zum Mitmachen

Allen Beteiligten liege das erstmals durchgeführte Projekt „sehr am Herzen“. Die Vielfalt der sozialen, kulturellen und sportlichen Angebote im Stadtteil soll gezeigt werden.

Mit dabei sind unter anderem die Awo Soziale Stadt- und Entwicklungsgesellschaft, der Internationale Bund, der Deutsche Familienverband Sachsen-Anhalt sowie die Grundschulen „Nordpark“, „Moldenstraße“, „Kritzmannstraße“ und „Klosterwuhne“. Die SG Handwerk präsentiert sportliche Angebote und stellt die Sanitäranlagen zur Verfügung.

Weiterhin engagieren sich die Villa Wertvoll, die Stadtbibliothek und das Kinder- und Jugendhaus „Knast“ mit kulturellen Angeboten und einer Bühne mit Livemusik und Tanzangeboten zum Mitmachen. Unterstützung gibt es unter anderem von der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neue Neustadt.