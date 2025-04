Magdeburg/jw. - Fair produzierte und nachhaltige Mode – darauf will die „Fashion Revolution Week Magdeburg 2025“ das Augenmerk legen. Vom 23. bis 30. April 2025 wird sie zum dritten Mal in der Elbestadt stattfinden. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen immer mehr in den Fokus rücken, setze die Veranstaltung ein Zeichen für bewussten Modekonsum und faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Von Kino bis Kleidertauschparty bei Fashion Revolution Week

Hinter der „Fashion Revolution Week“ stehe ein engagiertes Team aus den Bereichen Mode und Kultur, das erneut ein vielseitiges Programm auf die Beine stellt. Von spannenden Workshops über Podiumsdiskussionen bis hin zu einem Kinoevent und einer Kleidertauschparty mit anschließendem Konzert – die Woche biete vielseitige Einblicke in die Welt der nachhaltigen Mode, die vor allem aus unserer Region kommt und zum bewussten Handeln ermutige, so die Veranstalter.

Ein besonderes Highlight ist der „Kinoabend mit Nahtzugabe“ am Freitag, 25. April. Gezeigt wird „Ein Traum in Erdbeerfolie“ – ein Film über die Ost-Berliner Modeszene in den 80er Jahren im Studiokino Magdeburg. Anschließend kann sich über nachhaltige Mode ausgetauscht werden.

„Mit der Fashion Revolution Week wollen wir Menschen inspirieren, ihre Kleidung und deren Herkunft bewusster wahrzunehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass nachhaltige Alternativen sichtbarer und zugänglicher werden“, erklärt Susanne Klaus, Mitorganisatorin der „Fashion Revolution Magdeburg“. Die Veranstaltung richte sich an alle, die sich für faire und regionale Mode, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz interessieren. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage zur Veranstaltung. Nachfolgend ein Blick ins Programmangebot (Auswahl):

Mittwoch, 23. April 2025

Kabarett von und mit Lars Johansen, 19 Uhr, Querstyle Modedesign, Schönebecker Straße 31/Engpass Buckau, Eintritt: 12 Euro.

Donnerstag, 24. April 2025

Eröffnung der Fashion Revolution Week, 10.30 Uhr, M13, Max-Josef-Metzger-Straße 13; Erinnern an die Katastrophe von Rana Plaza, gedenken, fragen, handeln (Ausstellung, Kerzen, kurze Filme); Livemusik mit Eberhard Saftien.

Workshop: „Schmuckherstellung aus Altpapier“ mit Sandra Eichler, 16 bis 18 Uhr, Kulturzentrum Moritzhof; aus alten Papierseiten werden vielseitige Schmuckstücke wie Halsketten, Ringe oder Ohrhänger gezaubert. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen sind erwünscht über E-Mail: info@saneic.com.

Workshop: „Schmuckherstellung aus Filz“ mit Marina Huth, Kulturzentrum Moritzhof, 16 bis 18 Uhr. Auffädeln von Filzstückchen und Holzperlen zu Ketten sowie Filzen von Halsschmuck, in den Seeglas oder Steine eingearbeitet werden können. Wer möchte, kann gern (Holz)perlen oder kleine Steine mitbringen. Material ist aber auch vorhanden. Teilnahme: 20 Euro inklusive Material. Anmeldung bitte über filz.huth@t-online.de.

Ausstellungseröffnung: „Der rote Faden – Textilien als kreatives Material“, 19 Uhr, Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56. Eintritt frei. Textilgestalterin Anne-Katrin Albrecht zeigt die künstlerische Kraft und Vielseitigkeit von Stoffen, Filz, Garnen und Papier.

Freitag, 25. April 2025

Workshop: Pimp up your Style! – Upcycling mit Jakob für alle DIY-Fans ab 13 Jahren, 16 bis 18 Uhr, Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109; Anmeldung unter webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de.

Film: „Ein Traum in Erdbeerfolie“ – Film über die Ost-Berliner Modeszene in den 1980er Jahren, Beginn 19 Uhr, Studiokino, Moritzplatz 1a. Im Anschluss an das „Kino mit Nahtzugabe“ können Besucher mit einem Glas Erdbeerbowle und Ost-Langspielplatten auf dem Plattenteller den Abend ausklingen lassen.

Samstag, 26. April 2025

Workshop „Kletterseil-Upcycling – Von den Bergen an deinen Schlüsselbund“, 9 bis 13 Uhr, Gemeinderaum Evangelisches Kirchspiel Magdeburg Südost, Schönebecker Straße 17, Kursdauer circa eine Stunde, Teilnahmebetrag: 5 Euro (zur Hälfte je Materialkosten und Spende für bessere Arbeitsbedingungen in der Textilbranche). Anmeldungen über Kontakt@christin-piefel.de, Betreff: Kletterseil-Upcycling- Workshop.

Kleidertauschparty mit anschließendem Konzert mit Kitty Solaris & Drunk at Your Wedding, 14 bis 22 Uhr, Hot – Alte Bude, Karl-Schmidt-Straße 12, von 14 bis 20 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, gut erhaltene Kleidung zu tauschen, anschließend beginnt das Konzert. Dies alles kann direkt getauscht werden: Kleidung, Kinderkleidung, Schuhe, Schmuck, Accessoires, Mützen, Caps und Hüte, Schals und Tücher, Kosmetik. Das Kleidertauschevent freut sich über einen Soli-Euro und der Eintritt zum Konzert erfolgt auf Basis Jeder-wie-er-kann.

Montag, 28. April 2025

Workshop: „Alt | Älter | Blau – Upcycling-Workshop für Damen- undHerrenoberbekleidung mit natürlichem Indigo“, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Pflanzenfarben-Manufaktur, Fichtestraße 45. Motto: Verwandele ein vielleicht nicht mehr ganz so tolles Teil in ein absolut cooles blaues Unikat. Utensilien für die Mustererstellung sind im Werkstatt-Atelier verfügbar und im Preis enthalten. Teilnahme: 25 Euro; Anmeldung: info@pflanzenfarben-manufaktur.de.Beratung: Upcyclingberatung und Ideenfindung, Purpurstern, Susanne Planke, Annastraße 31, 13 bis 17 Uhr, Einzeltermin mit Anmeldung, Teilnahme kostenlos; Motto: verwerten statt wegwerfen, kreatives Reparieren, Optimieren, Aufwerten, Umarbeiten. „Wir sammeln gemeinsam Ideen und Material.“ Anmeldung über Telefon: 0391/584 97 40 oder WhatsApp 01520/566 69 07.Workshop: Handweben an eingerichteten Webstühlen, Hanne Protzmann, Büchnerstraße 9, 15 bis 18 Uhr, Teilnahmebetrag: 25 Euro plus Material nach Verbrauch; Anmeldung unter www.hannewebt.de/kontakt.Workshop: Upcycling für Nähprojekte, Taktonik, Philipp Märtens, c/o Basta, Halberstädter Straße 51-53, 15 bis 18 Uhr, Teilnahme: 5 Euro, Anmeldung über Instagram, Facebook oder E-Mail: p.maertens@taktonik.com.Nähkurs: Crazypatchwork, Stoffreste verwenden mit zwei Techniken; Purpurstern, Susanne Planke, Annastraße 31, 19 bis 21.30 Uhr, Anmeldung über 0391/584 97 40 oder WhatsApp 01520/566 69 07; Teilnahme: 27 Euro, ermäßigt 20 Euro.

Dienstag, 29. April 2025

Beratung: „Bunt ist meine Lieblingsfarbe – Wie Farben wirken und wie Sie sie in Ihrer Garderobe einsetzen können“, Atelier von Ludisia Modedesign, Schönebecker Straße 21, 18.30 Uhr; Teilnahme: 12 Euro, Anmeldung über: info@ludisia.de.

Mittwoch, 30. April 2025

Lesung: mit den Fashion Changers: „Wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können“, Literaturhaus, Thiemstraße 7, 19 Uhr; der Fair-Fashion-Guide von Jana Braumüller, Vreni Jäckle und Nina Lorenzen; Hintergründe, Labels, Style; Reservierungen sind unter Telefon 0391/404 49 95 oder per E-Mail unter info@literaturhaus-magdeburg.de möglich.