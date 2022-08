Fast die Hälfte wechselt in Magdeburg ans Gymnasium

Magdeburg - Am 25.8. enden in Sachsen-Anhalt die Sommerferien und der Unterricht beginnt wieder. Mit dem Blick auf das vergangene Schuljahr wird deutlich: Mit 49,2 Prozent wählen nirgendwo sonst in Sachsen-Anhalt die Familien so vieler Viertklässler für ihre Sprösslinge einen gymnasialen Schulweg aus wie in Magdeburg. Das geht aus von den deutschen Statistikbehörden veröffentlichten Zahlen hervor. Noch liegt die Schuljahreseingangsstatistik für das beginnende Schuljahr nicht vor – doch daran, dass rund die Hälfte der Kinder in Magdeburg in die entsprechenden Klassen an den weiterführenden Schulen gehen werden, wird sich kaum etwas ändern.