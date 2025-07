Bei heißem Wetter wird gerne eine Kugel Eis verspeist. Betreiber von Eiscafés in Wernigerodes Innenstadt berichten, welche Sorten die Harzer in diesem Sommer zum Dahinschmelzen bringen und wie viel die süße Erfrischung kostet.

Auf dem Marktplatz in Wernigerode genießen Touristen und Einwohner bei hohen Temperaturen gerne ein Eis.

Wernigerode. - Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit extremer Hitze in Deutschland. Am Mittwoch, 2. Juli, könnten sogar im Harz Höchstwerte von 36 Grad Celslius erreicht werden. In Wernigerode versprechen viele Eisdielen bei den tropischen Temperaturen Abkühlung mit ihren Spezialitäten.